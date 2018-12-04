Казанская «Радиоэлектроника» закупит сувениры на 0,7 млн рублей

Казанское предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» собирается закупить сувенирную продукцию на 753 тысячи рублей. Всего компания приобретет более 200 наборов двух видов.

Согласно документации тендера, потенциальные поставщики смогут подать заявки до 12 декабря, тогда же и подведут итоги.

Всего компании понадобится два вида сувенирных наборов. В состав первого должна войти медная турка, механическая кофемолка, кофейная ложка и зерновой кофе. Упакован набор должен быть в подарочную коробку «из дизайнерского картона, кашированного дизайнерской бумагой». «Радиоэлектроника» купит 160 таких наборов и еще 60 других, в состав которых войдет апельсиновый десерт с облепихой, корицей и апельсиновыми корочками, цветочный мед с кедровым орехом, арахис в шоколаде, чай из лечебных трав, пряничный сбитень и дизайнерский новогодний шар.