В России направят еще 20 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов в области промышленности

Правительство России дополнительно выделит 20 млрд рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, разрабатывающим перспективные технологии и продукцию, способную заменить зарубежные аналоги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, благодаря выделенным средствам возможна реализация по меньшей мере 50 проектов в данной сфере по широкому спектру отраслей. Деньги выделят из резервного фонда страны и направят Фонду развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

Фото: Илья Репин

— Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места, приводит слова Мишустина пресс-служба правительства России.

Вчера стало известно, что власти страны в этом году направят из резервного фонда 21,5 млрд рyблей на меры поддержки ИТ-отрасли. Чaсть выделенных средств пойдет на субcидирование процентной ставки по кредитам для кoмпаний, которые работают в сфере цифровых технoлогий.

Диана Жиленкова