«Салават Юлаев» подписал новый контакт с Кадейкиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и «Салават Юлаев» договорились о продлении контракта. Срок нового соглашения рассчитан на один сезон. Об этом сообщает уфимское издание ГорОбзор.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата и набрал 31 (11+20) очко. В 11 играх в рамках Кубка Гагарина он набрал 9 (5+4) очков. Таким образом Кадейкин стал лучшим бомбардиром «Салавата» в плей-офф.

Хоккеисты выступает в «Салавате» с 2018 года.

Эрик Добролюбов