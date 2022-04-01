В России предложили отказаться от бумажных чеков

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов предложил снять с магазинов обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Инициативы направлена в Федеральную налоговую службу (ФНС), пишут «Известия».

Чеки, по мнению Евтухова, можно предоставлять только по требованию покупателя, в бумажном или электронном виде. Если повышенные сейчас цены на кассовую ленту останутся на таком уровне, то это приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей, отметил в письме замглавы Минпромторга.

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Напомним, недавно в общественном транспорте Казани в связи с ростом цен на бумажную ленту размер билетов сократили вдвое.

