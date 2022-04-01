Голикова заявила, что в России растет число граждан, находящихся в простое и работающих неполный день

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в стране ситуация на рынке труда стабильная, но растет число граждан в простое и в режиме неполного рабочего дня. Об этом сообщает «РИА Новости».



Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что количество вакансий на портале «Работа России» увеличилось до 1,8 млн мест. На 1 марта их количество составляло 1,6 млн. По его словам, это связано с начинающимися сезонными работами.

Фото: Максим Платонов (архив)

23 марта вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что в результате ухода ряда иностранных компаний из России в простое оказались 95 865 работников. По состоянию на 21 марта 2022 года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников. Больше всего работников оказалось в простое в Москве, Самарской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Максим Кокунин