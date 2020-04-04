В Татарстане 12 городов признаны комфортными для жизни граждан
В список российских городов с благоприятной для жизни граждан средой попали 12 городов из Татарстана.
Так, комфортными городами в республике признаны Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Менделеевск, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны, Казань, Иннополис, следует из результатов расчетов Минстроя России совместно с ДОМ.РФ.
Наибольшая положительная динамика за 2019 год отмечена общим улучшением облика городов, сокращением аварийного жилого фонда, созданием безбарьерной среды, передает пресс-служба Минстроя РТ.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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