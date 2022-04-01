«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google по своему иску

Телеканал «Царьград» заявил, что американская компания Google выплатила ему неустойку за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

28 июля 2020 года Google, владеющий видеохостингом YouTube, без предупреждения заблокировал канал «Царьград-ТВ», тем самым нарушив собственные пользовательские правила. Позднее в компании объяснили это тем, что учредитель телеканала — российский предприниматель Константин Малофеев находится под санкциями США. «Царьград» подал иск против Google. Дело рассматривалось около 15 месяцев. Решение приняли в пользу телеканала.

Как отметили в «Царьграде», полученные деньги будут направлены на поддержку спецоперации России на Украине.

Фото: realnoevremya.ru

13 марта YouTube заблокировал доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». На следующий день Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно восстановить к ним доступ и указать причины блокировки. Доступ был возвращен вечером 23 марта.



Дарья Акимова