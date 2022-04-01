В России за сутки выявили 19 164 случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 19 164 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 862 089 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 1 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 45 998 человек, всего выздоровевших — 16 884 785 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 342 россиян, всего от инфекции скончались 369 064 человека.
Вчера сообщалось, что в России выявили 19 277 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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