В России выявили 19 277 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 19 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы еще 3 855 заболевших. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 842 925 жителей страны.

Всего выздоровело 16 838 787 человек, в том числе 50 496 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 345 зараженных. Всего от инфекции скончались 368 722 россиянина.



За последние сутки проведено 252 тысячи тестов на коронавирус. Всего выполнено более 284,7 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова