Казанцам рассказали о нюансах устройства на вторую работу

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, как казанцам устроиться на вторую работу, соблюдая трудовое законодательство.



Осуществлять деятельность на двух работах можно только по очереди, если первое место работы будет основным (где находится ваша трудовая книжка), а второе — по совместительству (деятельность в свободное от основной работы время).

Эксперт разъяснил, что по совместительству нельзя работать:

тем, кому не исполнилось 18 лет (статья 282 Трудового кодекса РФ);

не допускается работа по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями (статья 282 Трудового кодекса РФ);

не допускается работа по совместительству, связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, если на основной работе труд также связан с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств (статья 329 Трудового кодекса РФ);

руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (статья 276 Трудового кодекса РФ);

также установлены ограничения для иных категорий работников, к которым относятся спортсмены, тренеры, гражданские, муниципальные служащие, сотрудники следственного комитета, прокуратуры и т.д.

Фото: Максим Платонов

Совместительство бывает внутренним (заключение трудового договора о другой регулярной оплачиваемой работе с работодателем по основной работе) и внешним (заключение трудового договора о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя).

Для обоих типов совместительства есть ограничения. Так, по совместительству можно работать не более четырех часов в день. Исключение — если сотрудник освобожден от исполнения трудовых обязанностей на основной работе. В этом случае можно отработать по совместительству более четырех часов в день. При этом за месяц (или другой учетный период) отработать можно только половину нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Режим работы будет закреплен в трудовом договоре. Рабочие часы основной работы и по совместительству не должны совпадать.

Дополнительную информацию о работе по совместительству можно прочитать:

в главе 44 Трудового кодекса РФ;

в иных нормативных актах, устанавливающих особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий работников (например, Постановление Правительства РФ от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).

Фото: realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей увеличилась на 8,5%.

В Татарстане индекс соотношения количества активных резюме на одну вакансию увеличился с 3,6 до 4,5. Больше всего он увеличился в Оренбургской области (с 5,1 до 5,8) и в Башкирии (с 4,4 до 5,4).

Маргарита Головатенко