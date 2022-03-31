В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды
В Казани демонтируют еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.
Согласно утвержденному исполкомом перечню, сносу подлежат:
- торговый киоск на пр. Ибрагимова вблизи дома №45;
- торговый объект на ул. Гудованцева около дома №41;
- торговый павильон на ул. Кузьметьевская вблизи дома №46;
- торговый павильон на ул. Батыршина вблизи дома №206;
- два торговых объекта на ул. Белинского около дома №4.
Также в Казани предписано снести киоски по продаже воды по адресам:
- ул. Блюхера, около дома №4;
- ул. Восход, вблизи дома №7;
- ул. Восход, вблизи дома №15;
- ул. Декабристов, вблизи дома №193;
- ул. Исаева, вблизи дома №16;
- ул. Восстания, вблизи дома №826;
- ул. Ютазинская, вблизи дома №3;
- ул. Декабристов, вблизи дома №89в;
- ул. Декабристов, вблизи дома №168;
- ул. Копылова, вблизи дома №18.
Добровольный демонтаж объектов следует осуществить в срок с 31 марта по 4 апреля, иначе объекты принудительно снесут с 5 апреля до 4 июля 2022 года.
Недавно сообщалось о предстоящем сносе незаконно размещенных в Казани киосков по ремонту обуви. В список попали шесть таких объектов.
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