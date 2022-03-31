В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.



Согласно утвержденному исполкомом перечню, сносу подлежат:

торговый киоск на пр. Ибрагимова вблизи дома №45;

торговый объект на ул. Гудованцева около дома №41;

торговый павильон на ул. Кузьметьевская вблизи дома №46;

торговый павильон на ул. Батыршина вблизи дома №206;

два торговых объекта на ул. Белинского около дома №4.

Также в Казани предписано снести киоски по продаже воды по адресам:

ул. Блюхера, около дома №4;

ул. Восход, вблизи дома №7;

ул. Восход, вблизи дома №15;

ул. Декабристов, вблизи дома №193;

ул. Исаева, вблизи дома №16;

ул. Восстания, вблизи дома №826;

ул. Ютазинская, вблизи дома №3;

ул. Декабристов, вблизи дома №89в;

ул. Декабристов, вблизи дома №168;

ул. Копылова, вблизи дома №18.

Фото: Максим Платонов (архив)

Добровольный демонтаж объектов следует осуществить в срок с 31 марта по 4 апреля, иначе объекты принудительно снесут с 5 апреля до 4 июля 2022 года.

Недавно сообщалось о предстоящем сносе незаконно размещенных в Казани киосков по ремонту обуви. В список попали шесть таких объектов.

Маргарита Головатенко