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В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды

12:11, 31.03.2022
В Казани снесут незаконно установленные торговые объекты и киоски по продаже воды
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

Согласно утвержденному исполкомом перечню, сносу подлежат:

  • торговый киоск на пр. Ибрагимова вблизи дома №45;
  • торговый объект на ул. Гудованцева около дома №41;
  • торговый павильон на ул. Кузьметьевская вблизи дома №46;
  • торговый павильон на ул. Батыршина вблизи дома №206;
  • два торговых объекта на ул. Белинского около дома №4.

Также в Казани предписано снести киоски по продаже воды по адресам:

  • ул. Блюхера, около дома №4;
  • ул. Восход, вблизи дома №7;
  • ул. Восход, вблизи дома №15;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №193;
  • ул. Исаева, вблизи дома №16;
  • ул. Восстания, вблизи дома №826;
  • ул. Ютазинская, вблизи дома №3;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №89в;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №168;
  • ул. Копылова, вблизи дома №18.
Фото: Максим Платонов (архив)

Добровольный демонтаж объектов следует осуществить в срок с 31 марта по 4 апреля, иначе объекты принудительно снесут с 5 апреля до 4 июля 2022 года.

Недавно сообщалось о предстоящем сносе незаконно размещенных в Казани киосков по ремонту обуви. В список попали шесть таких объектов.

Маргарита Головатенко
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