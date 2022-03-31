США будут высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение полугода

США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей нефти на шестимесячный период. Об этом объявил президент США Джо Байден.

Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей. По словам Байдена, этого будет достаточно для того, чтобы восполнить дефицит нефти пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. После этого розничные цены на бензин в стране достигли исторического максимума. Они превысили $4,17 за галлон (547 рублей по нынешнему курсу). Байден заявил, что цены на бензин в США продолжат расти из-за антироссийских санкций.



Татьяна Леухина