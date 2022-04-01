Три молодежных проекта из Татарстана получат гранты на сумму больше 14 млн рублей

Три молодежных проекта из Татарстана, реализуемые при поддержке Минмолодежи республики, получат гранты на общую сумму более 14 млн рублей по итогам конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского Министерства по делам молодежи.

Одним из получателей стала программа поддержки творческих деятелей Арт-резиденции «RE'ACTOR». Она выиграла грант на сумму 7,1 млн рублей. Это первая системная программа развития креативных индустрий в Татарстане. Ее основная идея заключается в выявлении и поддержке молодых творческих деятелей, будущих лидеров креативных индустрий. Программу будут реализовывать вместе с кураторами — творческими институциями, учреждениями, экспертами и действующими креативными бизнесами.

Международный фестиваль медиаискусства НУР получит 4,090 млн рублей. Как рассказали авторы проекта, в его рамках запланировано создание медиалабаратории, проведение открытых лекций от ведущих спикеров индустрии. Третьим проектом оказался Международный турнир по брейкингу и уличному искусству COMBOnation. На него выделили 2,8 млн рублей. Фестиваль должен способствовать развитию и популяризации уличной культуры.

В конце января стало известно, что Минмолодежи Татарстана проведет конкурс для предоставления грантов некоммерческим организациям и физлицам на реализацию проектов в сфере молодежной политики. Максимальный размер гранта для организации составляет 1 млн рублей, для физлиц — 300 тысяч рублей.



Дарья Акимова