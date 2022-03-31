Агентство Moody's отозвало рейтинги России и ее регионов — в их числе Татарстан

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило, что отзывает все рейтинги России и ее регионов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что рейтинги отзываются по собственным причинам делового характера.

Наряду с суверенными рейтингами агентством отозваны рейтинги Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Волгограда, Московской области, Башкортостана, Чувашии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Краснодарского краев, Самарской, Омской и Нижегородской областей.

В середине марта Евросоюз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и компаниям из нее, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Фото: pixabay.com

28 марта другое международное рейтинговое агентство — Fitch Ratings отозвало рейтинги России в связи с введением против нее санкций. 12 марта оно понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти России, включая Татарстан, до «C».

Дарья Акимова