СИБУР запускает лесоклиматическую программу «Зеленая формула»

Фото: СИБУР

Один миллион посаженных деревьев в 2022 году и не менее пяти миллионов до 2025-го. СИБУР приступил к реализации долгосрочной лесоклиматической программы «Зеленая формула».

— СИБУР — одна из первых российских компаний, которая включила в свою ESG-стратегию обязательства по развитию лесоклиматических проектов как одного из инструментов декарбонизации. Поглощающая способность лесов и территорий — один из ключевых потенциалов России в этой области, поэтому мы стремимся синхронизировать усилия как по актуализации методологической базы, создавая и поддерживая карбоновые полигоны, так и по сохранению и восстановлению лесных участков, — комментирует член правления-управляющего директора СИБУРа Алексей Козлов.

500 тыс. саженцев в сотрудничестве с региональными школьными лесничествами будут высажены в четырех регионах присутствия компании: Благовещенске (Башкортостан), Нижнекамске (Татарстан), Кстове (Нижегородская область) и Свободном (Амурская область).

Проектом также предусмотрены комплексные меры по развитию экосистем регионов: поддержка школьных лесничеств и научно-исследовательских работ школьников, методическое сопровождение преподавателей и разработка просветительской программы.

Еще полмиллиона деревьев в 2022 году будут высажены на карбоновом полигоне — пилотном проекте СИБУРа по выпуску углеродных единиц. Он создан на базе Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова. Общая площадь посадок для реализации климатического проекта СИБУРа только в текущем году составит 155 га. В перспективе площадь карбонового полигона превысит 2 600 га.