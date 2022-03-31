За сутки в Татарстане подтвердили 270 заражений коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 270 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 137 248 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 79 заболевших. Всего выздоровели 128 398 человек, в том числе 845 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще четыре человека, с начала пандемии — 1 867.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова