Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса

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Правительство России продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года для бизнеса на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.



Меры распространяются на индивидуальных предпринимателей и организации из отдельных отраслей экономики, указали в пресс-службе правительства.

Продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, ведущих полиграфическую деятельность, связанных с туризмом и гостеприимством, здравоохранением, спортом и сферой развлечений.

Правительство решило продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Он рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.

Маргарита Головатенко