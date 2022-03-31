РБК: ФАС подготовила законопроект о запрете валютных контрактов внутри России

Фото: Анна Сейтумерова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о запрете привязки к валютным курсам цен контрактов на российские товары, производимые для внутреннего рынка, сообщает РБК.



Инициатива запретит определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Для этого должны быть внесены изменения в Гражданский кодекс России. Сейчас привязка цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам разрешена, хоть и подразумевается в рублях.

Согласно документу, договоры нужно будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если стороны не придут к соглашению за это время, исполнение договора будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Документ разработан в качестве меры по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В ФАС отметили что продолжают работу над инициативой, в Минфине РФ издание заверили, что документ уже согласован ведомством.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они договорились, что переход на оплату российского газа в рублях дополнительно обсудят немецкие и российские эксперты. Путин отметил, что решение по оплате газа в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий.

Маргарита Головатенко