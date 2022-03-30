Песков: «Сталинградов» на Украине быть не должно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы идти до конца на Украине, сказал, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно», сообщает «РИА Новости».



Песков указал, что в ситуации на Украине не должно быть места эмоциям, переговорами занимаются профессионалы и им нужно доверять:

— Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась. <…> Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам, — сказал он.

Песков сегодня сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский даст сегодня дополнительные разъяснения по российско-украинскому переговорному процессу. По его словам, в настоящее время «Москва не может констатировать серьезные прорывы в переговорах» и «предстоит еще весьма длительная работа».

Маргарита Головатенко