В казанском аэропорту в багаже пассажира нашли более 180 когтей и клыков хищников

В ходе таможенного контроля багажа пассажиров авиарейса Дубай (ОАЭ) — Казань у жителя Татарстана нашли когти и клыки крупного хищника, предположительно семейства кошачьих. Разрешительных документов на перемещение дериватов у татарстанца не оказалось.



Количество когтей составило 177 штук, клыков — шесть. Таможенники решили провести таможенную экспертизу:

— <…> перемещение дериватов через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), — сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Отмечается, что с незаконным перемещением дериватов физическими лицами на таможне сталкивались неоднократно. В 2018 году возбудили два дела об административном правонарушении, в 2019-м — 30, в 2020-м — 87, в 2021-м — одно, с начала 2022 года — два дела об АП.

В марте в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая таможенники остановили 46-летнего гражданина Ливана, который пытался незаконно вывезти почти 80 тысяч товаров косметологического и стоматологического назначения.



Маргарита Головатенко