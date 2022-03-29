Мишустин объявил о подготовке очередного пакета контрсанкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что власти страны готовят новый пакет контрсанкций в условиях внешнего давления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, реализуются меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Мишустин добавил, что часть из них поступает в Госдуму, а ряд решений выпускается постановлениями правительства.

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19 марта директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов сообщил, что Российские власти прорабатывают ответные меры на санкции, которые были введены со стороны США и Евросоюза. Он добавил, что ограничительные меры не являются выбором российской стороны.



Дарья Акимова