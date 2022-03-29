Летом 2022 года российские лагеря могут принять 6 миллионов детей — это много или мало?

Летом этого года в России могут открыться 43 тысячи летних лагерей, которые примут 6 миллионов детей. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, это возможно при увеличении наполняемости ДОЛ до 100%.

Пока же, на 24 марта, запланирована работа более 37,5 тыс. лагерей с количеством отдыхающих более 4 млн детей.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 смягчил ряд санитарных требований в детских оздоровительных лагерях — теперь их можно загружать до 100% от проектной вместимости и пускать не связанных с деятельностью лагерей людей при наличии маски, а также сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или наличии антител.

6 миллионов детей, которые могут отдохнуть в лагерях в 2022 году, — это:

Пятая часть от общей численности детей в России в возрасте от 0 до 15 лет — к началу 2021 года, по данным Росстата, она составила 27,4 миллиона человек.

в возрасте от 0 до 15 лет — к началу 2021 года, по данным Росстата, она составила 27,4 миллиона человек. На 1,4 миллиона детей больше , чем отдохнуло в российских детских лагерях прошлым летом — около 4,6 миллиона детей.

, чем отдохнуло в российских детских лагерях прошлым летом — около 4,6 миллиона детей. На 1,1 миллиона меньше , чем в 2005 году — 7,4 миллиона детей.

, чем в 2005 году — 7,4 миллиона детей. Примерно столько же , сколько до пандемии — в оздоровительных лагерях РФ в ходе летней оздоровительной кампании 2019 года отдохнули около 6 миллионов детей.

, сколько до пандемии — в оздоровительных лагерях РФ в ходе летней оздоровительной кампании 2019 года отдохнули около 6 миллионов детей. На 2 миллиона меньше , чем в 2014 году — тогда в лагерях отдохнули 8 миллионов детей.

, чем в 2014 году — тогда в лагерях отдохнули 8 миллионов детей. На 3,3 миллиона детей меньше , чем отдохнуло детей в 1973 году в СССР — 9,3 миллиона. Тогда функционировало 40 тысяч пионерлагерей.

, чем отдохнуло детей в 1973 году в СССР — 9,3 миллиона. Тогда функционировало 40 тысяч пионерлагерей. Примерно на 200 тысяч больше , чем в 2009 году — 5,8 миллиона детей.

Дарья Пинегина