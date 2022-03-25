Новости общества

15:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор отменил ряд ковидных ограничения для школ и лагерей — список

13:45, 25.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Роспотребнадзор отменил ряд ковидных ограничения для школ и лагерей — список
Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 смягчил ряд санитарных требований в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь больше не нужно:

  • закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет;
  • соблюдать в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;
  • предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком школы, если он был в контакте с больным COVID-19;
  • разрабатывать разное начало уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным. Также теперь допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

Есть ряд послаблений для летних оздоровительных учреждений — теперь их можно загружать до 100% от проектной вместимости и пускать не связанных с деятельностью лагерей людей при наличии маски, а также сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или наличии антител.

Фото: Максим Платонов

Генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т.д. сохраняются.

Несколько дней назад Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за распространения COVID-19. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября прошлого года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.

Дарья Пинегина
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Расписание, наверное, в четвертой четверти изменится теперь
    Ответить
  • Анонимно 14:13
    Школы уже приноровились
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также