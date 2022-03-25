Роспотребнадзор отменил ряд ковидных ограничения для школ и лагерей — список

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 смягчил ряд санитарных требований в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь больше не нужно:

закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет;

соблюдать в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;

предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком школы, если он был в контакте с больным COVID-19;

разрабатывать разное начало уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным. Также теперь допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

Есть ряд послаблений для летних оздоровительных учреждений — теперь их можно загружать до 100% от проектной вместимости и пускать не связанных с деятельностью лагерей людей при наличии маски, а также сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или наличии антител.

Фото: Максим Платонов

Генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т.д. сохраняются.

Несколько дней назад Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за распространения COVID-19. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября прошлого года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.

Дарья Пинегина