Жительница Челнов отдала мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что ее сестра попала в ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

36-летняя жительница Набережных Челнов отдала мошенникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Женщине позвонил неизвестный и представился следователем, а затем заявил, что ее сестра попала в ДТП. Для незамедлительного решения проблемы предлагалось заплатить 200 тысяч рублей. Потерпевшая сняла деньги с банковского счета, упаковала их в пакет и передала незнакомцу. Только после этого обман вскрылся и женщина обратилась в полицию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате был задержан 27-летний житель поселка Сидоровка. Он забирал пакеты с деньгами у горожан и пересылал их мошенникам. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ).

Вчера сообщалось, что 82-летняя жительница Нижнекамска отдала мошенникам 300 тысяч рублей, поверив, что ее внучка стала виновницей ДТП. Чтобы урегулировать инцидент, мошенники изначально предложили ей заплатить 800 тысяч рублей.

Диана Жиленкова