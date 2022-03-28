Жительница Нижнекамска отдала мошенникам 300 тысяч рублей, поверив, что ее внучка стала виновницей ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

82-летняя жительница Нижнекамска отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП. Злоумышленник заявил, что урегулировать инцидент можно за 800 тысяч рублей.



За деньгами к женщине приехал якобы помощник полицейского. Она смогла передать только часть требуемой суммы — 300 тысяч рублей. Через некоторое время пенсионерка решила позвонить внучке. Та объяснила, что с ней все в порядке, и потребовала обратиться в полицию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Полицейские выяснили, что у пенсионерки деньги забрал 17-летний местный житель. Задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу, заключавшуюся в получении денег от граждан и переводе их на сторонние банковские счета. В качестве оплаты он получал некоторую часть от этой суммы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском его возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Недавно заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов рассказал, что за последние пять лет в Татарстане увеличилось количество киберпреступлений. По его словам, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительных операциях со счетами.

Диана Жиленкова