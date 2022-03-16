Минниханов сообщил Путину о росте цен на строительные материалы

В настоящее время в Татарстане наблюдается рост стоимости строительных материалов. В связи с этим необходимо обеспечить закупку стройматериалов по текущим ценам. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на совещании с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент РТ попросил предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 50%. Для эффективного использования аванса также предложено пересмотреть требования о необходимости банковских гарантий по государственным контрактам.

Также Минниханов попросил правительство РФ организовать централизованные закупки стройматериалов по госконтрактам по аналогии с закупкой минеральных удобрений.



— Я прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен. Также и ФАС [Федеральной антимонопольной службе] необходимо над этим серьезным образом работать, — ответил Путин.

О том, что строительная отрасль нуждается в господдержке, обсуждалось ранее на бизнес-бранче «Реального времени». Все подробности — в материале интернет-газеты.

Диана Жиленкова