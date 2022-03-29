Новости общества

06:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +6 градусов

05:23, 29.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 29 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер южный, юго-западный сильный, местами порывами до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 1—6 градусов тепла. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +1 до +5 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также