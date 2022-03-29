Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +6 градусов
Во вторник, 29 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед.
Ветер южный, юго-западный сильный, местами порывами до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 1—6 градусов тепла. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +1 до +5 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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