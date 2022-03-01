Освободившиеся из-за отмены международных соревнований средства направят на строительство спортивных объектов

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что средства, освободившиеся из-за отмены международных соревнований, направят на строительство спортивных объектов в шаговой доступности для граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

Всего в 2022 году планируется открыть более 100 спортивных объектов и провести свыше 10 тыс. соревновательных мероприятий. Также в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» 84 региона получат 2,4 млрд рублей на создание 110 «умных» спортивных площадок.

Приоритетом правительства РФ остается обеспечение максимального участия российских спортсменов в международных чемпионатах. Особое внимание будет уделяться взаимодействию со странами СНГ, БРИКС и ШОС.

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Ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации исключительно в нейтральном статусе.

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Также Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.



Максим Кокунин