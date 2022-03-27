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Правительство выделит на обновление реабилитационного оборудования в регионах 8,2 млрд рублей

12:15, 27.03.2022
Правительство выделит на обновление реабилитационного оборудования в регионах 8,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

В региональных медицинских организациях обновят оборудование, необходимое для пациентов, нуждающихся в реабилитации, на эти цели выделят 8,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

Регионы закупят новое современное оборудование на средства, выделенные из федерального бюджета. Это поможет инвалидам и пациентам, нуждающимся в реабилитации после перенесенных заболеваний, операций и травм.

Всего за 2022—2024 годы планируется переоснастить более 1 350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а еще около 130 дневных стационаров.

Фото: realnoevremya.ru

Работа ведется по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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