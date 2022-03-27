Посла России вызвали в МИД Чехии

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в субботу выразил протест послу РФ в республике Александру Змеевскому из-за ситуации вокруг сотрудников чешского диппредставительства в России.



Как сообщило ведомство, протест выразили «в связи с провокациями российских органов в отношении сотрудников посольства Чехии в Москве». Посольство России пока не прокомментировало ситуацию, указывает ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что на фоне происходящих в Праге протестов в связи с ситуацией на Украине есть случаи нанесения оскорбительных надписей в адрес российского руководства на стену, ограждающую территорию дипломатического представительства России.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в середине марта заявляла, что ведомство намерено продолжить поставки военных материалов для правительственных войск Украины. Киеву предоставят различные военные материалы на общую сумму 725 млн крон или около $31,5 млн.

Маргарита Головатенко