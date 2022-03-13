Минобороны Чехии поставит Киеву военные материалы на $31,5 млн

Минобороны Чехии намерено продолжить поставки военных материалов для правительственных войск Украины. Об этом заявила глава ведомства страны Яна Чернохова.

По ее словам, Киеву предоставят различные военные материалы на общую сумму 725 млн крон или около $31,5 млн, передает «РИА Новости».

В феврале премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о закрытии двух российских консульств в стране, которые расположены в Карловых Варах и Брно. Кроме того, приостановлена деятельность чешских консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



Несколько дней назад сообщалось, что граждане США смогут оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР). В частности, подразумевается экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по недопущению распространения COVID-19, личные денежные переводы.

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Диана Жиленкова