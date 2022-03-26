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«Рубин» в контрольном матче уступил «Крыльям Советов»

16:11, 26.03.2022
«Рубин» в контрольном матче уступил «Крыльям Советов»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» уступил в контрольном матче самарским «Крыльям Советов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Счет составил 0:5 в пользу самарцев. Игра проходила на базе казанского клуба. Все голы были забиты во втором тайме, когда «Рубин» выступал экспериментальным составом.

Во время матча игрок «Рубина» Иван Савицкий получил две желтые карточки и был удален с поля.

20 марта ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 6:1.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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