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В Татарстане сегодня метель, сильный ветер и до +6 градусов

05:20, 27.03.2022
В Татарстане сегодня метель, сильный ветер и до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане 27 марта ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщает Гидрометцентр республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +1... +6 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 17—22 м/с.

Местами в регионе кратковременная метель. На дорогах местами гололедица и снежная каша.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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