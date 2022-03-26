В Татарстане в воскресенье ожидаются метель и сильный ветер

В Татарстане в воскресенье, 27 марта, ожидается ухудшение погоды, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.



Так, на территории республики местами ожидаются: метель, сильный ветер до 22 м/с и гололед.



В воскресенье, 27 марта, в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, и дождь. В отдельных районах республики возможна кратковременная метель. Ночью ожидается от -4 до +1°С, днем — от +2 до +7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 28 и 29 марта, в Татарстане вновь пройдет снег. Возможны кратковременные метели и сильный ветер. Ночью похолодает до -2..-8 градусов. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов.

Маргарита Головатенко