В выходные в Татарстане ожидается до +7 градусов, метель, мокрый снег и дождь

Фото: Максим Платонов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится плюсовая температура. В выходные ожидается до +7 градусов, в начале следующей недели — до +2, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 25 марта, существенных осадков ночью не ожидается, утром и днем местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов, а при прояснениях до -9. Днем потеплеет до +1..+6˚С.

В субботу, 26 марта, в Татарстане прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый. Ночью ожидается умеренный юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, днем он усилится — порывы будут достигать 15—18 м/с. Ночью температуры опустятся до -1..-6 градусов, а при прояснениях до -12. Днем потеплеет до +1..+6 градусов.

В воскресенье, 27 марта, в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, и дождь. В отдельных районах республики возможна кратковременная метель. Синоптики предупреждают о юго-западном с переходом на северо-западный сильном ветре порывами до 16—21 м/с. Ночью ожидается от -4 до +1°С, днем — от +2 до +7 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 28 и 29 марта, в Татарстане вновь пройдет снег. Возможны кратковременные метели и сильный ветер. Ночью похолодает до -2..-8 градусов. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов.

Как отметили в Гидрометцентре РТ, в среду, 23 марта, в Татарстане днем зарегистрировано от +2 до +9 градусов. Минимальные температуры ночью и утром 24 марта составили -1..-9 градусов. В полдень воздух прогрелся до +1..+6 градусов.

Напомним, в следующем месяце жителей Татарстана ожидает аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.



Татьяна Демина