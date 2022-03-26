Минэкономики Татарстана: товаров в распределительных центрах достаточно

Объем основных товаров на распределительных центрах Татарстана достаточен для удовлетворения спроса населения, заявил на совещании в Доме правительства республики заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



Он сообщил, что в республике продолжают мониторить ситуацию по объемам розничной продажи товаров длительного хранения и отслеживать динамику цен и наличие товара в аптечных сетях. Продолжается оценка финансово-экономического состояния республиканских системообразующих организаций.

Шагиахметов доложил, что предприятия обеспечены товарами первой необходимости. В штатном режиме работают маркетплейсы, заказы выполняются в прежние сроки. Ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной.

Для обеспечения бесперебойной работы предприятий сегодня важнейшим является импортозамещение. Для этого усовершенствовали платформу по импортозамещению на базе Республиканского маркетингового центра, подчеркнул министр.



Фото: realnoevremya.ru

В марте президент Татарстана Рустам Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group. Сообщалось, что соотношение товара на складах — 60% товары российского производства, 40% — импортные марки, товары которых производятся в России. 32% товаров на складах представлены производителями из Татарстана.

Маргарита Головатенко