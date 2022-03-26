Hyatt Hotels объявила о прекращении сотрудничества с отелем в Москве

Фото: Максим Платонов (архив)

Американская компания Hyatt Hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, прекратила работу с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта. Компания сообщила о приостановке деятельности и инвестиций в стране, сказано в заявлении, которое есть в распоряжении «Реального времени».



Решение объясняется ситуацией на Украине:

— По мере развития этой сложной ситуации мы продолжаем оценивать наши существующие соглашения со сторонними организациями, владеющими отелями Hyatt в России, соблюдая при этом применимые санкции и правительственные директивы и сохраняя нашу цель заботы в центре каждого решения, которое мы принимаем. Как глобальная семья Hyatt, мы надеемся на скорейшее разрешение этого гуманитарного кризиса, — указывается в заявлении.

У Hilton в России 29 отелей. Кроме Москвы, отели расположены в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Оренбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калуге, Воронеже, Владикавказе, Краснодаре и Новороссийске.

О прекращении работы в Казани и других городах не сообщается, сеть продолжает свою работу.

Крупнейшие сети отелей Hilton и Hyatt присоединились к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, последовав директивам правительства США прекратить сотрудничество с нашей страной. Компании опубликовали сообщения о приостановке девелоперской деятельности в России.

О полном сворачивании бизнеса в России компании не заявляют. Ни одна из них не стала разрывать лицензионные договоры на использование премиальных брендов российскими отелями. По крайней мере, ни один российский оператор не получил уведомления об одностороннем расторжении договоров франчайзинга, сообщали «Реальному времени» в Российской гостиничной ассоциации (РГА).

Маргарита Головатенко