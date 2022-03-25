За последние пять лет в Татарстане стали чаще происходить киберпреступления

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние пять лет в Татарстане увеличилось количество киберпреступлений. Если в 2017 году зафиксировано 4 тысячи дистанционных краж, то в прошлом году уже 14 тысяч, рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.

По его словам, показатели увеличиваются в связи с переходом на бесконтактную оплату и более широким использованием банковских карт. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительных операциях со счетами. Как объяснил Газимов, в действительности организации автоматически блокируют карты, а сотрудники банка никогда сами не звонят.

Фото: realnoevremya.ru

Нередко наблюдается мошенничество, связанное с покупками через интернет-сайты. Злоумышленники могут использовать и сайты бесплатных объявлений, в результате чего пострадать могут как продавцы, так и покупатели, сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлом месяце 72-летняя жительница Казани перевела мошенникам более 1 млн рублей, поверив, что переводит средства на «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.



Диана Жиленкова