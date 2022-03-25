В Казани осудят уроженца Киргизии за сбыт поддельных денег

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани перед судом предстанет 32-летний уроженец Киргизии, обвиняемый в сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным следствия, не позднее 9 июля 2021 года мужчина передал супруге поддельные купюры для совершения покупок в Казани. Женщина не знала о его преступных намерениях. Тем самым обвиняемый сбыл на территории города 29 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, уроженец Киргизии обвиняется в фальшивомонетничестве. Уточняется, что его супруга на поддельные пятитысячные купюры купила в Ульяновске мобильный телефон.

Свою вину обвиняемый признал. В скором времени уголовное дело направят в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



В прошлом месяце был задержан 35-летний житель Казани, подозреваемый в сбыте поддельных купюр через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Диана Жиленкова