В Казани началась итоговая проверка реставрации здания, где жила заслуженная артистка ТАССР

В столице Татарстана стартовала итоговая проверка реставрации объекта культурного наследия, расположенного по улице Карла Маркса, 60а. Проверку проводит Инспекция государственного строительного надзора Татарстана.

Четырехэтажный дом площадью более 1169 кв. м был построен в середине XIX века. В 1966–1974 гг. здесь проживала татарская российская и советская актриса, режиссер, заслуженная артисткаТАССР Сахибджамал Гизатуллина-Волжская.



Фото: ru.wikipedia.org

Работы по сохранению объекта культурного наследия стартовали летом 2019 года. Разрешение на реставрацию выдали Министерство культуры республики и Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

Также в Казани на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского», расположенного по улице Карла Маркса, д. 56/11, выделят 218 млн рублей. Работы планируют завершить до 31 декабря этого года.

Диана Жиленкова