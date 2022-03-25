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В Казани началась итоговая проверка реставрации здания, где жила заслуженная артистка ТАССР

13:38, 25.03.2022
В Казани началась итоговая проверка реставрации здания, где жила заслуженная артистка ТАССР
Фото: gsn.tatarstan.ru

В столице Татарстана стартовала итоговая проверка реставрации объекта культурного наследия, расположенного по улице Карла Маркса, 60а. Проверку проводит Инспекция государственного строительного надзора Татарстана.

Четырехэтажный дом площадью более 1169 кв. м был построен в середине XIX века. В 1966–1974 гг. здесь проживала татарская российская и советская актриса, режиссер, заслуженная артисткаТАССР Сахибджамал Гизатуллина-Волжская.

Фото: ru.wikipedia.org

Работы по сохранению объекта культурного наследия стартовали летом 2019 года. Разрешение на реставрацию выдали Министерство культуры республики и Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

Также в Казани на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского», расположенного по улице Карла Маркса, д. 56/11, выделят 218 млн рублей. Работы планируют завершить до 31 декабря этого года.

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

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