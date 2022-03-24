Россия передала Украине, ДНР и ЛНР почти 5 тысяч тонн гумпомощи

Фото: Максим Платонов

Россия доставила почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов на Украину, в ДНР и ЛНР со 2 марта. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За сутки мирному населению передали 379 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.

Фото: mil.ru

По данным Минобороны РФ, украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей страны, а также 6 837 граждан из 26 иностранных государств, пишет «РИА Новости».

Сегодня из Казани в Ростовскую область отправилась очередная фура гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Все подробности — в видеосюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина