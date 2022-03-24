РФС не будет расширять Премьер-лигу до 18 клубов и отказался от моратория на вылет команд в ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отказаться от идеи расширять отечественную Премьер-лигу с 16 до 18 клубов-участников. Ранее на общем голосовании большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение чемпионата, и в РФС заявляли, что приняли это к сведению.

Также РФС выступил против отмены вылета команд из РПЛ по итогам нынешнего сезона. Несколько клубов ранее также выступали за мораторий на вылет из-за сложившихся условий после отъезда легионеров. Однако исполком РФС не поддержал и эту идею.

Таким образом, регламент прежний: 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в Олимп-ФНЛ, а 13-я и 14-я — сыграют в стыковых матчах.