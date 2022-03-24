Лавров: у России нет оснований рассчитывать на добросовестное выполнение Киевом правовых обязательств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил, что Россия не имеет оснований рассчитывать на выполнение Украиной своих обязательств по международному гуманитарному праву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, он также обсудил с Маурером то, что власти Украины и местные националисты используют гражданское население в качестве живого щита. Затем он добавил, что Россия и МККК условились продолжать совместную работу, в том числе по линии Минобороны и МИД РФ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Она также отметила, что Евросоюз никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданским населением как живым щитом и не блокировали их выход в Россию.

Дарья Акимова