В Казани во вторник произошло более 200 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 22 марта, произошло 208 ДТП, в трех из которых пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

Так, в столице Татарстана пассажиры дважды упали в автобусе, еще случился один наезд на пешехода.

Семерых водителей задержали в пьяном состоянии, у еще четырех не было прав. В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 21 марта, в Казани произошло 253 ДТП, люди пострадали в шести авариях.

Маргарита Головатенко