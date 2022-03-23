Путин сообщил о снижении ажиотажного спроса на рынке продовольствия в России

Фото: Антон Журавлев (архив)

В России ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

Также глава государства поручил Минсельхозу и регионам страны внимательно наблюдать за ситуацией в торговых сетях, а также оперативно реагировать на возникающие проблемы, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вчера стало известно, что в Татарстане производителям социально значимых товаров закупили большие объемы муки, сахара и растительного масла. Кроме того, в списки включены Департамент продовольствия и социального питания Казани, все соцучреждения.

Также накануне в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили о случаях «торможения» сахара у посредников. По данным ведомства, некоторые хозяйствующие субъекты на фоне ажиотажа закупают продукцию не у заводов, а у оптовиков. Некую часть они отгружают в торговые сети, а другую придерживают.

Диана Жиленкова