Путин сообщил о снижении ажиотажного спроса на рынке продовольствия в России
В России ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.
Также глава государства поручил Минсельхозу и регионам страны внимательно наблюдать за ситуацией в торговых сетях, а также оперативно реагировать на возникающие проблемы, передает ТАСС.
Вчера стало известно, что в Татарстане производителям социально значимых товаров закупили большие объемы муки, сахара и растительного масла. Кроме того, в списки включены Департамент продовольствия и социального питания Казани, все соцучреждения.
Также накануне в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили о случаях «торможения» сахара у посредников. По данным ведомства, некоторые хозяйствующие субъекты на фоне ажиотажа закупают продукцию не у заводов, а у оптовиков. Некую часть они отгружают в торговые сети, а другую придерживают.
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