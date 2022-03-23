Захарова заявила, что переговоры с Японией невозможны из-за политики Токио

Комментируя отказ Москвы от ведения переговоров по мирному договору с Токио, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невозможно обсуждать подписание основополагающего документа с государством, занимающим откровенно недружественные позиции по отношению к России.



— После того, как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд акций недружественного характера, <…> российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры, — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что с февраля этого года для правительства Японии тема Украины стала основной, несмотря на то, что эти страны не граничат друг с другом.

В понедельник в МИД РФ сообщили, что Россия не планирует продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за санкций, введенных ею против РФ. А также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В Японии выразили протест из-за отказа РФ от обсуждения мирного договора.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Япония никогда бы не нашли консенсуса по теме Курильских островов.



Маргарита Головатенко