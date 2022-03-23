С коллекторов в Татарстане взыскали более 1,3 млн рублей за назойливость и нарушение закона

Фото: УФССП России по Татарстану

С начала 2022 года в Татарстане с коллекторов взыскали более 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Татарстану.



Всего с начала года поступило 225 обращений о нарушениях юридическими лицами прав и законных интересов физического лица по возврату просроченной задолженности. По обращениям возбудили административные расследования, составлено 35 протоколов об административном правонарушении.

В ведомстве напомнили, что юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности по закону нельзя звонить более одного раза в сутки, более 2 раз в неделю и более 8 раз в месяц.

В начале прошлого года сообщалось, что в Татарстане судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов за частые звонки. Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко