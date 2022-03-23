В Госдуме предложили ввести регулирование цен на российские моторные масла
В Государственной думе предложили ввести регулирование цен на моторные масла, с таким предложением выступил депутат Василий Власов.
В письме он отметил, что депутатам поступает много обращений граждан по ценам на нефтепродукты российского производства. Власов указал, что моторные масла российского производства поднялись в цене в среднем на 100%, масла иностранного производства — на 200%.
«Исходя из вышеизложенного, а также учитывая повышение стоимости коммерческих перевозок, прошу вас оценить целесообразность введения механизмов регулирования цен на моторные масла отечественного производства», — приводит RT слова обращения депутата.
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