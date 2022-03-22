В Казани в понедельник произошло более 250 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В понедельник, 21 марта, в Казани произошло 253 ДТП, в шести из них пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

Так, в столице Татарстана случились три столкновения автомобилей и один наезд на препятствие, а еще в городе дважды наехали на пешеходов.



Семь водителей задержали в пьяном состоянии, еще у четырех не было прав. В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

20 марта, примерно в 21.20 на 45 км + 600 м автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли два человека. Водитель автомобиля Kia Rio двигался со стороны Казани в направлении Ульяновска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daf XF105. 30-летний водитель и 59-летний пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте.

Маргарита Головатенко