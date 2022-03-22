Песков опроверг заявления, что Путин «зол на украинцев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Владимир Путин зол на украинцев. Об этом было сказано в ходе интервью CNN.

По словам Пескова, российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хочет стать частью НАТО и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто носит нацистскую символику.

— Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

В ходе интервью с представителем Кремля журналистка CNN привела слова финского президента Саули Ниинистё, который, по ее словам, говорил о «растущей ненависти» Путина к украинскому руководству и народу.

Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Также он отметил, что с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней.



Татьяна Леухина